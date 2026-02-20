Viernes, 20 de Febrero 2026
Industriales del Norte Grande solicitan diálogo urgente ante la crisis económica
Economía

La reciente reunión de industriales del Norte Grande, que incluyó a representantes de La Rioja, abordó la crítica situación del sector manufacturero y la necesidad de un diálogo con los gobiernos. La falta de financiamiento y la caída del consumo interno son factores clave que amenazan la producción y el empleo en la región.

Hace 51 min
Representantes de la industria del Norte Grande argentino han manifestado su inquietud por la crítica situación que enfrenta el sector manufacturero. Durante una reciente reunión, se discutieron estrategias para formar una Mesa de Diálogo que permita abordar estos desafíos económicos. El encuentro reunió a líderes de varias provincias, incluyendo a Juan Carlos Serrano, presidente de la Unión Industrial de La Rioja, quien participó en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Los industriales acordaron elaborar un documento que será presentado a los gobernadores y al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Este documento tiene como objetivo coordinar medidas para sostener la actividad industrial y asegurar los puestos de trabajo en un contexto de alta presión tributaria y disminución del consumo interno. La situación se agrava por factores como la escasez de financiamiento y el aumento de costos operativos.

Los datos recientes indican una contracción del 3,9% en la actividad industrial manufacturera en diciembre de 2025. Sectores como el automotor y maquinaria están entre los más impactados por esta crisis, lo que resalta la necesidad urgente de un enfoque colaborativo para enfrentar estos retos.

