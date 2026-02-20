Industriales del Norte Grande solicitan diálogo urgente ante la crisis económica

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Representantes de la industria del Norte Grande argentino han manifestado su inquietud por la crítica situación que enfrenta el sector manufacturero. Durante una reciente reunión, se discutieron estrategias para formar una Mesa de Diálogo que permita abordar estos desafíos económicos. El encuentro reunió a líderes de varias provincias, incluyendo a Juan Carlos Serrano, presidente de la Unión Industrial de La Rioja, quien participó en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Los industriales acordaron elaborar un documento que será presentado a los gobernadores y al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Este documento tiene como objetivo coordinar medidas para sostener la actividad industrial y asegurar los puestos de trabajo en un contexto de alta presión tributaria y disminución del consumo interno. La situación se agrava por factores como la escasez de financiamiento y el aumento de costos operativos.

Los datos recientes indican una contracción del 3,9% en la actividad industrial manufacturera en diciembre de 2025. Sectores como el automotor y maquinaria están entre los más impactados por esta crisis, lo que resalta la necesidad urgente de un enfoque colaborativo para enfrentar estos retos.