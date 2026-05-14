Crisis financiera: Matías Caimi renuncia a la gerencia de Cooperativa La Riojana

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La salida de Matías Caimi como gerente general de la Cooperativa La Riojana ha dejado una vacante significativa en la principal exportadora de vino de Chilecito. Este cambio se produce en un momento crítico, ya que la cooperativa enfrenta un procedimiento preventivo de crisis que busca mitigar las dificultades financieras y proteger los empleos.

La situación ha generado inquietud entre empleados y socios, quienes ven la posibilidad de una reestructuración, pero también temen por la estabilidad laboral en un sector clave para la economía de la región. La cooperativa deberá decidir si opta por un perfil técnico interno o busca un liderazgo externo para superar la crisis.

La elección del nuevo gerente general será determinante para la dirección estratégica de la cooperativa en los próximos años. Las autoridades provinciales y los actores del sector vitivinícola están atentos a los próximos pasos, dado que la estabilidad de La Riojana es fundamental para el desarrollo económico de Chilecito.