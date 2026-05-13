Miércoles, 13 de Mayo 2026
Mendoza da un paso hacia la sostenibilidad con el nuevo Parque Solar “El Quemado”
Economía

Mendoza da un paso hacia la sostenibilidad con el nuevo Parque Solar “El Quemado”

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, viajará a Mendoza para inaugurar el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primero bajo el RIGI, marcando un hito en energías renovables.

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete, mantendrá su rol central en el Gobierno y este jueves se trasladará a Mendoza para participar en la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”. Este proyecto es el primero en el país bajo el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y se ubica en Las Heras, a 53 km de la capital provincial.

Adorni, quien enfrenta avances en una causa judicial por posible enriquecimiento ilícito, seguirá siendo la voz del oficialismo. El presidente Javier Milei ha reafirmado su apoyo en numerosas ocasiones. La senadora Patricia Bullrich ha solicitado la presentación de su declaración jurada para aclarar su situación patrimonial, aunque su equipo asegura que este trámite está en curso sin una fecha definida.

Además de la inauguración, se espera que Adorni realice un anuncio relacionado con el RIGI, como adelantó el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó la importancia del nuevo parque solar, que promete ser el más grande de Argentina. Cornejo expresó su entusiasmo por la finalización de este proyecto, resaltando su relevancia para la energía en Mendoza.

Etiquetas: argentina gobierno nacional actividad de gestión inauguración energía parque solar
TL;DR

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