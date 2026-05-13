Empresarios riojanos piden ser parte activa del proyecto Vicuña para impulsar la economía local

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La Cámara Empresarial Riojana resaltó un acuerdo significativo con la empresa Vicuña, durante la visita de su CEO, José Morea, a la provincia. En un encuentro con diversos actores del sector comercial, se solicitó una mayor participación de empresas y trabajadores locales en el megaproyecto minero Josemaría, ubicado en San Juan.

El diagnóstico presentado por los empresarios indicó que de las 1.200 personas que trabajan en el proyecto Vicuña, solo un centenar son oriundas de La Rioja. La situación es aún más desfavorable en cuanto a la contratación de empresas locales, ya que actualmente solo una firma de la provincia presta servicios a la compañía. Rodrigo Carrizo, presidente de la Cámara, enfatizó la necesidad de aumentar el empleo y la presencia local en el proyecto.

Carrizo también destacó las capacidades de La Rioja para contribuir al emprendimiento, mencionando la existencia de empresas de servicios y profesionales calificados. Vicuña se comprometió a ofrecer capacitaciones para los locales que requieran formación específica. La firma de un convenio en Buenos Aires está prevista para dentro de aproximadamente diez días, donde se estipulará que un porcentaje determinado de trabajadores y empresas sean de La Rioja.