Usuarios de EDELAR en La Rioja: límites de consumo y subsidios en discusión

EDELAR advierte a usuarios de Chilecito y otros departamentos sobre subsidios eléctricos. Exceder los límites de consumo puede aumentar significativamente las facturas.

EDELAR, la empresa distribuidora de energía en La Rioja, ha emitido un comunicado dirigido a los usuarios de varios departamentos sobre el sistema de subsidios y los costos adicionales por exceder los límites de consumo. Los vecinos de localidades como Chilecito, Chamical, y otros en la región de los Llanos deben estar atentos a la sigla «ZC» en sus boletas, que indica que tienen acceso a bloques de consumo subsidiados.

Este subsidio no es ilimitado y varía según la temporada. Durante el verano, el límite es de 370 kWh por mes, mientras que en invierno se reduce a 300 kWh. Para el resto del año, el margen disminuye a 150 kWh mensuales. EDELAR advirtió que el consumo que exceda estos límites se facturará a tarifa plena, lo cual puede incrementar significativamente el monto final de la factura.

Además, aquellos usuarios que vean la sigla «NS» en sus facturas no cuentan con subsidio, y quienes crean tener derecho al mismo deben realizar el reclamo ante la Secretaría de Energía de la Nación. Para ello, están disponibles los canales oficiales en la web argentina.gob.ar/subsidio y la línea telefónica 0800-222-7376.

