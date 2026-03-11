Miércoles, 11 de Marzo 2026
La UNLaR capacitará a 9.000 jóvenes en oficios para mejorar la empleabilidad en la provincia
La Rioja

La UNLaR capacitará a 9.000 jóvenes en oficios para mejorar la empleabilidad en la provincia

La Universidad Nacional de La Rioja enfrenta una situación presupuestaria crítica, pero lanzará una Escuela de Oficios y ha recaudado más de 89 millones de pesos para mejorar su infraestructura.

La Universidad Nacional de La Rioja se enfrenta a una crítica situación presupuestaria, según lo manifestado por su rectora, Natalia Álbarez Gómez, en una reciente entrevista. Durante un encuentro de rectores en Córdoba, la funcionaria destacó la importancia de la inversión en infraestructura y anunció la creación de una Escuela de Oficios, que se presentará al Consejo Superior este año.

Álbarez Gómez subrayó que la situación de las universidades es compleja y que se están buscando estrategias académicas conjuntas con otras instituciones, como la Universidad Nacional de Catamarca. La nueva escuela ofrecerá formación en áreas como electricidad, plomería y acompañamiento terapéutico, buscando capacitar a la sociedad con certificación universitaria.

En cuanto a la gestión de recursos, la rectora informó sobre la reciente rendición de cuentas, que registró 14.000 inscripciones, de las cuales 9.000 correspondían a aspirantes reales. Gracias a los aportes de 5.000 nuevos alumnos, se lograron recaudar más de 89 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura climática de la universidad.

Álbarez Gómez destacó que se han instalado 19 aires acondicionados en diversas sedes y que se han realizado reparaciones en los sistemas de refrigeración. La rectora enfatizó que la universidad ha recuperado su vitalidad, afirmando que, tras un periodo crítico, ahora se percibe un ambiente más optimista y ordenado en la gestión institucional.

TL;DR

