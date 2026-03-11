La educación en La Rioja se potencia con la entrega de 630 tablets a escuelas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un acto realizado en la escuela «Los Caudillos», el Gobernador de La Rioja y el ministro de Educación, Ariel Martínez, entregaron 630 tablets como parte del Plan Rosario Vera Peñaloza. Esta iniciativa busca integrar herramientas digitales en el aula y modernizar la educación en 105 escuelas seleccionadas.

El ministro destacó que este equipamiento estará bajo la gestión directa de las instituciones educativas, y su uso será supervisado pedagógicamente. La meta es que las tablets se conviertan en herramientas útiles dentro del aula, promoviendo un aprendizaje dinámico sin perder de vista la educación tradicional. "Las tablets se entregan a las instituciones escolares para que puedan ser manejadas por docentes", enfatizó Martínez.

Además, el ministro abordó la situación gremial y la importancia del diálogo constante con los sindicatos de trabajadores de la educación. Aseguró que la cuestión salarial es un tema central y que la mesa paritaria se mantiene abierta desde el inicio de su gestión. La digitalización de la educación, según Martínez, debe coexistir con la formación clásica y fortalecer el vínculo con las familias para mejorar la calidad educativa.