Estudiantes de La Rioja podrán acceder al Boleto Estudiantil Gratuito desde este mes
Estudiantes de La Rioja podrán acceder al Boleto Estudiantil Gratuito desde este mes

La inscripción para el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) ya está en marcha, facilitando el acceso a estudiantes de secundaria en Capital y Chilecito. Este beneficio busca asegurar la continuidad educativa y se complementa con programas como el Comedor Estudiantil y el Albergue Estudiantil, que apoyan a jóvenes del interior.

La Secretaría de Juventudes ha iniciado los operativos de inscripción para el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), destinado a estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° año del nivel secundario. Esta medida busca facilitar el acceso al beneficio a jóvenes de Capital y Chilecito, según lo anunciado por el secretario de Juventudes, José Delgado.

El operativo comenzó el pasado lunes 9 de marzo en distintas instituciones educativas. Delgado subrayó la importancia de acercar el proceso a los colegios, permitiendo que los estudiantes realicen la inscripción directamente en sus lugares de estudio. Las actividades de inscripción se llevarán a cabo en varios colegios a lo largo de la semana, con fechas específicas para cada institución.

Además del BEG, la Secretaría implementa otras iniciativas como el Comedor Estudiantil y el Albergue Estudiantil, que apoyan a jóvenes del interior que se trasladan a la capital para continuar su educación. El albergue ofrece residencias a costo accesible, contribuyendo a mantener a los estudiantes en el sistema educativo.

Los detalles sobre los requisitos para la inscripción varían según se trate de una primera inscripción o una renovación, y se anunciarán nuevos operativos en otros establecimientos educativos en los próximos días.

TL;DR

