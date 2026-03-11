Estudiantes de La Rioja podrán acceder al Boleto Estudiantil Gratuito desde este mes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Secretaría de Juventudes ha iniciado los operativos de inscripción para el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), destinado a estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° año del nivel secundario. Esta medida busca facilitar el acceso al beneficio a jóvenes de Capital y Chilecito, según lo anunciado por el secretario de Juventudes, José Delgado.

El operativo comenzó el pasado lunes 9 de marzo en distintas instituciones educativas. Delgado subrayó la importancia de acercar el proceso a los colegios, permitiendo que los estudiantes realicen la inscripción directamente en sus lugares de estudio. Las actividades de inscripción se llevarán a cabo en varios colegios a lo largo de la semana, con fechas específicas para cada institución.

Además del BEG, la Secretaría implementa otras iniciativas como el Comedor Estudiantil y el Albergue Estudiantil, que apoyan a jóvenes del interior que se trasladan a la capital para continuar su educación. El albergue ofrece residencias a costo accesible, contribuyendo a mantener a los estudiantes en el sistema educativo.

Los detalles sobre los requisitos para la inscripción varían según se trate de una primera inscripción o una renovación, y se anunciarán nuevos operativos en otros establecimientos educativos en los próximos días.