Miércoles, 11 de Marzo 2026
Corte de luz programado este jueves afecta a varios barrios del norte riojano
Este jueves 12 de marzo, se interrumpirá el servicio eléctrico en la zona norte de La Rioja de 14:00 a 16:00 horas por mantenimiento en la Estación Transformadora ET La Rioja Norte. Los barrios afectados incluyen Futuro, Loteo Los Algarrobos y varios más. Se aconseja a los vecinos tomar precauciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
El jueves 12 de marzo, se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en la zona norte de La Rioja, entre las 14:00 y las 16:00 horas. Esta medida, anunciada por la empresa distribuidora, busca llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la Estación Transformadora ET La Rioja Norte.

Los barrios que se verán afectados incluyen Futuro, Loteo Los Algarrobos, Fábrica Gualco, Vargas, entre otros. Se aconseja a los vecinos de estas áreas que tomen las precauciones necesarias durante el horario indicado, ya que el servicio será restablecido al concluir las tareas técnicas.

Estas labores son parte de un plan más amplio que busca mejorar la calidad del suministro eléctrico y prevenir futuras fallas en el sistema. La empresa enfatiza la importancia de contar con un sistema que soporte la creciente demanda en la Capital y sus alrededores.

La colaboración de la comunidad y la comunicación efectiva son cruciales para minimizar las molestias que puedan surgir durante estas interrupciones programadas.

Etiquetas: la rioja corte de luz servicio eléctrico mantenimiento barrios afectados comunidad
