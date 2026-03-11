Operativos de emergencia en La Rioja tras intensas lluvias que afectaron la ciudad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La ciudad de La Rioja se enfrenta a una situación climática excepcional, con precipitaciones que han alcanzado los 397 mm en los primeros dos meses del año, superando la media anual habitual de 360 mm. Esto ha provocado serios problemas en la infraestructura urbana y complicaciones en el acceso a varios barrios.

Equipos operativos del municipio están trabajando en las áreas más afectadas. El Secretario de Relaciones Institucionales, Daniel "Chaniel" Romero, mencionó que están realizando “trabajos titánicos” en los puntos críticos para mitigar los efectos de las tormentas, que han generado un aumento en los baches y dificultades en la circulación. Se mantiene una “escucha activa” con los vecinos para coordinar las intervenciones necesarias.

La gestión local ha destacado la complejidad de las tareas debido a la continuidad del mal tiempo, haciendo hincapié en que la prioridad es responder a los sectores que han quedado aislados o con accesos dañados. Además, el pronóstico del SMN indica que se esperan más lluvias en los próximos días, lo que requiere que la comunidad permanezca atenta y preparada para enfrentar nuevos desafíos.