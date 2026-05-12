Martes, 12 de Mayo 2026
La Bancaria se une al paro nacional por el cierre del Tesoro Regional del BCRA
Economía

La Bancaria se une al paro nacional por el cierre del Tesoro Regional del BCRA

El cierre del Tesoro Regional del BCRA generará complicaciones en la disponibilidad de efectivo en La Rioja, aumentando costos logísticos y afectando el empleo en el sector bancario local.

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El cierre del Tesoro Regional del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desatado una ola de preocupación en el sector bancario de La Rioja. La Asociación Bancaria de La Rioja se unió al paro nacional convocado para este miércoles, en protesta por la medida que afectará a varias provincias y que podría complicar la disponibilidad de efectivo en la región.

El secretario general del gremio, Aldo Mendoza, criticó la decisión del Gobierno nacional, argumentando que perjudica a provincias que no están alineadas con el gobierno central. Esta centralización de servicios en ciudades más grandes como Córdoba y Tucumán plantea serios desafíos logísticos, ya que se requerirá trasladar caudales desde esos lugares para abastecer a las entidades financieras locales.

Además, el cierre ha dejado en vilo la situación laboral de los empleados de la sede local, con más de 30 trabajadores afectados a nivel nacional por el cierre de 12 dependencias regionales del BCRA. La Bancaria exige una reconsideración de estas medidas, que consideran perjudiciales para las provincias más distantes del poder económico del país.

Etiquetas: la rioja banco central paro nacional economía gobierno nacional protesta
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