Martes, 12 de Mayo 2026
Aumento del 388% en el precio de la nafta: impacto en el bolsillo de los riojanos
Economía

Aumento del 388% en el precio de la nafta: impacto en el bolsillo de los riojanos

El litro de nafta súper en La Rioja supera los $2.100, quintuplicando su precio en tres años. Este aumento del 388% afecta a un 80% de los conductores, intensificando la crisis económica. Cargar un tanque de 50 litros ahora cuesta $105.000, lo que impacta en el costo de productos y servicios. La inflación genera incertidumbre en los hogares, obligando a muchos a recortar gastos básicos. Las autoridades deberán actuar para mitigar el descontento social ante esta situación crítica.

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Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio YPF han experimentado un aumento significativo, alcanzando los $2.100 por litro de nafta súper. Este incremento representa un aumento del 388% desde noviembre de 2023 y se ha convertido en una preocupación para la economía doméstica, afectando a una población donde el 80% de los conductores utiliza este tipo de combustible.

Cargar un tanque promedio de 50 litros ahora implica un gasto de $105.000, lo que muchos consideran desproporcionado. Este aumento en los precios del combustible tiene un efecto en cadena, impactando el sector logístico y encareciendo los productos básicos y servicios de transporte, especialmente en una provincia donde el uso del vehículo particular es crucial por la falta de un transporte público adecuado.

La incertidumbre económica se ha intensificado, haciendo que las familias deban ajustar sus presupuestos y priorizar gastos. Un conductor local expresó que lo que antes era un gasto fijo ahora se ha vuelto un lujo, obligándolos a recortar en alimentación y servicios. Con el proceso de sinceramiento de precios en curso, analistas advierten que el precio del combustible podría seguir en aumento, complicando aún más la situación económica en los próximos meses.

Las autoridades locales enfrentarán el reto de responder a las inquietudes de la ciudadanía, que busca medidas efectivas para mitigar el impacto del aumento de precios y mejorar su calidad de vida.

Etiquetas: la rioja inflación precios combustible economía transporte
TL;DR

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