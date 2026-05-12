Martes, 12 de Mayo 2026
Desarrollo minero en La Rioja: Intendente Orquera asegura generación de empleo local
Economía

Desarrollo minero en La Rioja: Intendente Orquera asegura generación de empleo local

El intendente Luis Orquera elogió el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, destacando su potencial para generar empleo y mejorar la calidad de vida en General Lamadrid y la provincia.

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El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, subrayó la importancia del desarrollo de la minería como una estrategia clave para el crecimiento económico de la provincia. Durante la presentación del Plan Quinquenal Minero 2026-2030, Orquera consideró esta iniciativa como una medida audaz que promete generar empleo y oportunidades para las familias en La Rioja.

Orquera mencionó que, aunque los beneficios de la minería se percibirán a largo plazo, el actual gobierno ha iniciado un camino hacia un futuro diferente. Destacó ejemplos de Catamarca y San Juan, donde la minería ha transformado sus economías, sugiriendo que La Rioja puede seguir un camino similar. Además, enfatizó que esta actividad no solo beneficiará el ámbito económico, sino que también mejorará la calidad de vida de los habitantes.

El intendente valoró la decisión del gobernador Ricardo Quintela de promover el debate sobre la minería, considerándola como una acción valiente que busca mejorar las condiciones de vida de la población. Orquera concluyó que diversificar la matriz productiva con la minería, junto al turismo y la producción, es fundamental para el desarrollo de la provincia.

Etiquetas: la rioja minería gobierno provincial desarrollo económico empleo general lamadrid
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