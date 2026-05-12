Reconocimiento nacional para el Instituto de Servicios Ambientales por su excelencia técnica

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El Instituto de Servicios Ambientales ha recibido una distinción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por su excelencia técnica y su participación en programas de ensayos interlaboratorios. Este reconocimiento subraya la importancia de las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001, así como el fortalecimiento de las capacidades científicas en la provincia. La entrega del premio se llevó a cabo en Mendoza en febrero de 2026.

El Instituto continúa consolidando su perfil técnico y científico en el ámbito nacional, destacando su compromiso con la generación de conocimiento aplicado y la modernización de la administración pública. Este hito es un logro significativo para la provincia, ya que su laboratorio fue reconocido a nivel nacional por el INV.

La distinción es fruto de la exitosa participación del Instituto en la primera ronda 2025 del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos. Este galardón certifica la confiabilidad de los procesos analíticos y la armonización de metodologías conforme a los estándares más exigentes del país.

En una entrevista concedida a MEDIOS RIOJA, Christian Albrecht, presidente del Instituto de Servicios Ambientales, enfatizó la importancia de este logro: "Hicimos un interlaboratorio, que es poner a punto las pruebas del instituto, y fuimos distinguidos a nivel nacional como uno de los pocos laboratorios con este tipo de servicios. A nosotros nos posiciona muy bien".

Albrecht también señaló que este avance es el resultado de un trabajo sostenido bajo normativas de calidad: "Al tener las normas ISO 9001, nos da otra posición porque trabajamos bajo estándares internacionales. Cada vez que participamos de este tipo de actividades, nos eleva más en cuanto a la calidad de servicios ambientales".

La actual gestión del Instituto busca transformar la administración pública mediante una base científica sólida. El objetivo es que cada intervención y política ambiental cuente con un respaldo técnico robusto, garantizando la trazabilidad y la sustentabilidad.

Además de la norma ISO 9001, el organismo alinea sus procesos con la ISO 14001, asegurando una mejora continua en la gestión ambiental. Con estos avances, el Instituto de Servicios Ambientales no solo fortalece su capacidad de respuesta local, sino que también se integra al mapa nacional de laboratorios de alta complejidad, ofreciendo servicios de precisión que antes eran escasos en la región.

Este reconocimiento representa un paso significativo hacia la mejora de los estándares de calidad en los servicios ambientales ofrecidos en la provincia, lo que podría tener un impacto duradero en las políticas ambientales y la gestión de recursos en la región.

La nota completa en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/mediosrioja/videos/291025139268880