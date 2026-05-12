Martes, 12 de Mayo 2026
Reconocimiento nacional para el Instituto de Servicios Ambientales por su excelencia técnica
Economía

Reconocimiento nacional para el Instituto de Servicios Ambientales por su excelencia técnica

un avance clave para la ciencia en La Rioja, destacando la excelencia del Instituto de Servicios Ambientales en ensayos interlaboratorios. Su compromiso con las normas ISO 9001 y 14001 garantiza servicios ambientales de alta calidad y confiabilidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 3 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~3 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Instituto de Servicios Ambientales ha recibido una distinción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por su excelencia técnica y su participación en programas de ensayos interlaboratorios. Este reconocimiento subraya la importancia de las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001, así como el fortalecimiento de las capacidades científicas en la provincia. La entrega del premio se llevó a cabo en Mendoza en febrero de 2026.

El Instituto continúa consolidando su perfil técnico y científico en el ámbito nacional, destacando su compromiso con la generación de conocimiento aplicado y la modernización de la administración pública. Este hito es un logro significativo para la provincia, ya que su laboratorio fue reconocido a nivel nacional por el INV.

La distinción es fruto de la exitosa participación del Instituto en la primera ronda 2025 del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos. Este galardón certifica la confiabilidad de los procesos analíticos y la armonización de metodologías conforme a los estándares más exigentes del país.

En una entrevista concedida a MEDIOS RIOJA, Christian Albrecht, presidente del Instituto de Servicios Ambientales, enfatizó la importancia de este logro: "Hicimos un interlaboratorio, que es poner a punto las pruebas del instituto, y fuimos distinguidos a nivel nacional como uno de los pocos laboratorios con este tipo de servicios. A nosotros nos posiciona muy bien".

Albrecht también señaló que este avance es el resultado de un trabajo sostenido bajo normativas de calidad: "Al tener las normas ISO 9001, nos da otra posición porque trabajamos bajo estándares internacionales. Cada vez que participamos de este tipo de actividades, nos eleva más en cuanto a la calidad de servicios ambientales".

La actual gestión del Instituto busca transformar la administración pública mediante una base científica sólida. El objetivo es que cada intervención y política ambiental cuente con un respaldo técnico robusto, garantizando la trazabilidad y la sustentabilidad.

Además de la norma ISO 9001, el organismo alinea sus procesos con la ISO 14001, asegurando una mejora continua en la gestión ambiental. Con estos avances, el Instituto de Servicios Ambientales no solo fortalece su capacidad de respuesta local, sino que también se integra al mapa nacional de laboratorios de alta complejidad, ofreciendo servicios de precisión que antes eran escasos en la región.

Este reconocimiento representa un paso significativo hacia la mejora de los estándares de calidad en los servicios ambientales ofrecidos en la provincia, lo que podría tener un impacto duradero en las políticas ambientales y la gestión de recursos en la región.

La nota completa en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/mediosrioja/videos/291025139268880

Etiquetas: argentina instituto de servicios ambientales distinción certificaciones iso administración pública calidad ambiental
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3740 articles →

Artículos relacionados

Paro bancario generará demoras en la atención en La Rioja este miércoles

Inversión histórica de US$ 764 millones en mina Diablillos impactará en la minería nacional

Convenio innovador: Municipio facilita el pago de impuestos en cuotas sin interés
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar