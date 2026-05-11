Inversión histórica de US$ 764 millones en mina Diablillos impactará en la minería nacional

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El Gobierno nacional ha autorizado un nuevo proyecto minero llamado Diablillos, que se desarrollará entre las provincias de Salta y Catamarca. Esta iniciativa, promovida por la empresa AbraSilver, implica una inversión total de US$ 764 millones para la extracción de oro y plata. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 562/2026, confirmando que el proyecto cumple con los requisitos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se espera que el emprendimiento genere un total de 2.013 empleos directos e indirectos, además de un potencial exportador de US$ 417 millones. La empresa deberá invertir al menos el 40% del total comprometido antes del 30 de noviembre de 2027 para mantener los beneficios del RIGI. La construcción del yacimiento comenzará en julio de 2026, con la operación prevista para julio de 2029.

El proyecto incluye la construcción de una planta de procesamiento con capacidad para tratar 3.150.000 toneladas anuales y toda la infraestructura necesaria, como campamentos y caminos de acceso. Diablillos es considerado uno de los proyectos más avanzados del país, con recursos estimados de 166 millones de onzas de plata y 1,1 millones de onzas de oro.