Domingo, 10 de Mayo 2026
Convenio innovador: Municipio facilita el pago de impuestos en cuotas sin interés
Economía

Convenio innovador: Municipio facilita el pago de impuestos en cuotas sin interés

La Capital firmó un convenio con Banco Rioja para permitir el pago de tasas e impuestos en hasta 9 cuotas sin interés, buscando aliviar la carga económica de los vecinos hasta el 30 de junio.

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El municipio de la Capital ha establecido un acuerdo con el Banco Rioja para facilitar el pago de tasas, multas e impuestos a los contribuyentes. Este convenio permitirá a los clientes abonar sus deudas en hasta nueve cuotas sin interés, brindando una opción más accesible en un contexto económico complicado.

La medida estará vigente hasta el 30 de junio y busca aliviar la carga financiera de los vecinos, al tiempo que se pretende mejorar la recaudación municipal. El intendente subrayó que esta iniciativa es esencial para que los ciudadanos regularicen su situación tributaria de manera acorde a sus posibilidades.

La propuesta ha sido bien recibida por la comunidad, incluyendo organizaciones barriales, que valoran la importancia de tener opciones que no perjudiquen su economía familiar. Se espera que esta acción contribuya a fortalecer la relación entre el municipio y sus vecinos, además de ser un paso hacia la modernización de la gestión tributaria local.

Etiquetas: la rioja municipio convenio tasas recaudación servicios públicos
TL;DR

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