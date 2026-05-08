Viernes, 8 de Mayo 2026
25 proyectos mineros en La Rioja: un impulso crucial para el desarrollo local
Economía

25 proyectos mineros en La Rioja: un impulso crucial para el desarrollo local

La minería en La Rioja presenta 25 proyectos activos, con 18 en prospección y 7 en exploración. Se prevé la incorporación de tres nuevas empresas, aumentando la inversión directa. La capacitación local será clave para cubrir los perfiles técnicos necesarios.

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La secretaria de Minería, Ivana Guardia, presentó el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, destacando el crecimiento de la actividad minera en La Rioja. Actualmente, la provincia alberga 25 proyectos activos destinados a impulsar la economía local y generar empleo.

La minería se encuentra en etapas determinantes, con 18 proyectos en prospección, donde se realizan muestreos, y 7 en exploración, que incluyen perforaciones. Además, 12 empresas operativas ya están trabajando en la cordillera. La mayoría de estas iniciativas se localiza en el Valle del Bermejo, especialmente en Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión.

Para el próximo ciclo, se proyecta la incorporación de tres nuevas empresas en las tareas de perforación, lo que representaría un aumento en la inversión, con un desembolso base de aproximadamente 4 millones de dólares por proyecto. Asimismo, la capacitación de recursos humanos en colaboración con la Tecnicatura Superior en Minas y universidades locales busca que los puestos técnicos sean ocupados por profesionales de la provincia. El plan también contempla la realización de informes anuales de impacto ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad minera.

Etiquetas: la rioja minería inversión economía proyectos mineros gobierno provincial
TL;DR

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