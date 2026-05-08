Viernes, 8 de Mayo 2026
El Plan Estratégico Minero 2026-2030 busca potenciar la economía provincial en La Rioja
Economía

El Plan Estratégico Minero 2026-2030 busca potenciar la economía provincial en La Rioja

La Rioja presentó un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Minero 2026-2030, centrado en la sostenibilidad y la creación de empleo local. El gobernador Quintela enfatizó la importancia de un desarrollo ordenado y responsable en el sector. Este plan busca integrar empresas locales en la cadena de valor y asegurar beneficios para la comunidad. ¿Cómo impactará esta iniciativa en el futuro económico de la región?

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La provincia de La Rioja lanzó el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Minero 2026-2030 en un evento liderado por el gobernador Ricardo Quintela. Este plan tiene como objetivo establecer una minería “moderna, sostenible y con identidad riojana”, priorizando la planificación estatal y el cuidado del medio ambiente.

Quintela destacó que desde 2019 se ha trabajado en la organización y planificación del sector minero, enfatizando que el desarrollo debe ser planificado y sostenido a largo plazo. Resaltó la relevancia del papel del Estado en este proceso, subrayando que la transparencia y la seguridad jurídica son esenciales para una minería responsable.

El plan se estructura en cinco ejes: modernización institucional, inversión local, medio ambiente, educación y comunicación minera. Además, el gobernador expresó su deseo de integrar a empresas regionales en la cadena de valor, asegurando que las inversiones beneficien a la comunidad local.

Quintela también relacionó el desarrollo minero con un proyecto de país industrializado, abogando por un modelo económico que garantice dignidad en el trabajo y acceso a la educación y salud. Con su mensaje, busca inspirar un renovado interés en el potencial sostenible de la minería en la provincia.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela plan estratégico nacional minería desarrollo sostenible empleo local
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