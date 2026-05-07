Jueves, 7 de Mayo 2026
Desarrollo minero en La Rioja: expectativas y desafíos para la provincia
Economía

Desarrollo minero en La Rioja: expectativas y desafíos para la provincia

La implementación del Plan Estratégico Minero 2026-2030 busca transformar la riqueza en dignidad, generando empleo y arraigo en La Rioja, mientras se prioriza la sostenibilidad ambiental.

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El intendente de Capital, Armando Molina, destacó la importancia del Plan Estratégico Minero 2026-2030 como una oportunidad para transformar los recursos naturales en beneficios para la comunidad. En su discurso, Molina afirmó que La Rioja ha decidido dejar de ser un espectador en la historia argentina y convertirse en un protagonista del desarrollo económico.

Molina enfatizó que la minería debe ser una herramienta para generar oportunidades y arraigo, subrayando que la riqueza debería traducirse en dignidad para la población. Resaltó también el liderazgo del gobernador Ricardo Quintela y la necesidad de un marco normativo que asegure la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en el desarrollo minero.

El intendente expresó que el desafío es construir una provincia donde los jóvenes no sientan la necesidad de emigrar en busca de mejores oportunidades, resaltando que el futuro está en La Rioja. La implementación del plan busca crear nuevos puestos de trabajo y diversificar la matriz productiva, equilibrando la explotación de recursos con el cuidado del entorno. La comunidad permanece atenta a cómo se gestionarán estos cambios y su impacto ambiental.

Etiquetas: la rioja plan estratégico minero desarrollo sostenible minería ricardo quintela inclusión social
TL;DR

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