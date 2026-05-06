Miércoles, 6 de Mayo 2026
Banco Central enfrenta caída de reservas: más de USD 7.300 millones acumulados en 2026
Economía

Banco Central enfrenta caída de reservas: más de USD 7.300 millones acumulados en 2026

El Banco Central de la República Argentina adquirió USD 45 millones en su última intervención, acumulando más de USD 7.300 millones en 2026, mientras se prevé que las reservas podrían crecer entre USD 10.000 y 17.000 millones. La liquidación de la cosecha gruesa jugará un papel clave en este proceso.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha logrado un desempeño positivo en el mercado cambiario, acumulando 81 jornadas consecutivas con saldo favorable. Este miércoles, la entidad adquirió USD 45 millones, lo que eleva el total de compras a más de USD 7.300 millones en 2026, gracias a acuerdos con empresas y organismos estatales que han fortalecido las reservas del país.

Desde enero, el BCRA ha registrado adquisiciones por USD 7.340 millones, alcanzando más del 73% del objetivo anual. En abril, las compras alcanzaron un pico de USD 2.769 millones, el más alto del año. Sin embargo, los pagos de deuda del Tesoro han moderado el crecimiento neto de las reservas en el primer trimestre.

Para mantener este ritmo, el BCRA ha emitido pesos y utilizado mecanismos de esterilización. Además, el Tesoro ha colocado deuda en licitaciones en pesos para retirar circulante y evitar presiones sobre el dólar. Se estima que el saldo neto de compras en 2026 oscilará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del flujo de divisas y la demanda interna de pesos.

La liquidación de la cosecha gruesa se presenta como un aporte significativo de dólares, lo que podría acelerar la acumulación de reservas. Se espera que la llegada de fondos por emisiones de deuda corporativa en el exterior aporte más de USD 3.200 millones en las próximas semanas, fortaleciendo la capacidad de compra del BCRA. A pesar de esto, las reservas internacionales totalizaron USD 45.674 millones, con una caída diaria de 233 millones de dólares debido a un pago al Fondo Monetario Internacional de aproximadamente USD 823 millones.

Etiquetas: argentina economía banco central reservas fmi mercado de cambios
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