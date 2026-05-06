Nuevos criterios de subsidios de luz y gas: ¿qué cambios se implementarán en la provincia?

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El gobierno nacional ha implementado un nuevo esquema de asignación de subsidios para los servicios de electricidad y gas en los hogares, denominado **Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)**. Este programa establece un único criterio para la entrega de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos. Desde el inicio de la gestión de **Javier Milei**, se ha visto una disminución notable en la cantidad de hogares con asistencia, con **1,6 millones** de hogares menos beneficiados en electricidad y casi **900.000** en gas, lo que refleja un ajuste del gasto público y un cambio en la política energética del país.

La nueva normativa tiene el objetivo de identificar con mayor precisión la capacidad económica de los usuarios, lo que llevará a la quita total del beneficio para quienes no cumplan con los nuevos parámetros de propiedad. El impacto en las boletas del próximo mes será inmediato para aquellos que no se ajusten a los criterios establecidos. Ahora, los beneficiarios se dividen en dos grupos: quienes reciben el subsidio y quienes no cumplen con los requisitos.

Los ingresos familiares no pueden superar el monto equivalente a **tres Canastas Básicas Totales** de acuerdo con el **INDEC**. Además, se contemplan situaciones especiales, como poseer un **Certificado Único de Discapacidad (CUD)** o estar incluidos en el **ReNaBaP**. Sin embargo, se han establecido nuevas exclusiones que afectan a un número significativo de hogares.

Según el decreto vigente, poseer un vehículo con menos de **tres años** de fabricación es motivo suficiente para la baja automática del subsidio. Anteriormente, el límite era de **cinco años**, lo que reduce las posibilidades para los usuarios de clase media. Este ajuste implica que poseer un modelo **2023** o superior descalifica al grupo familiar para recibir cualquier tipo de descuento en la energía.

El cruce de datos entre el **Registro de la Propiedad Automotor** y las prestatarias de luz y gas se realiza ahora de manera mensual y automatizada, lo que podría resultar en facturas plenas para muchos vecinos que no cumplan con este nuevo requisito patrimonial. Otras exclusiones incluyen hogares cuyos convivientes posean, en conjunto, **tres o más inmuebles**, así como aquellos que tengan embarcaciones de lujo o aeronaves, y los que cuenten con activos societarios.

Estas medidas impactan principalmente a sectores de ingresos medios, quienes deberán abonar tarifas más cercanas al costo real del servicio. Para realizar la gestión del subsidio, los interesados deben acceder de manera exclusiva a la página oficial del **Ministerio de Economía** (argentina.gob.ar/subsidios). Aquellos que ya estaban inscriptos en el antiguo registro (**RASE**) no necesitan reinscribirse, ya que sus datos fueron migrados automáticamente al nuevo **Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)**.

Para solicitar el subsidio, los ciudadanos deben seguir ciertos pasos. Primero, verificar si corresponde inscribirse, comprobando si su hogar ya figura en el nuevo registro. Quienes nunca gestionaron el subsidio deben iniciar el trámite en la plataforma oficial, donde también pueden consultar el estado de solicitudes anteriores o verificar si ya tienen el beneficio. Es necesario contar con una cuenta en **Mi Argentina**, habilitada con CUIL y clave personal.

Es fundamental reunir la documentación necesaria, como el número de medidor y cliente, el DNI y su número de trámite, el CUIL de todos los integrantes mayores de **18 años** y un correo electrónico activo. Posteriormente, quienes no figuren en el registro deberán completar un formulario digital que solicita datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de esta información se completa automáticamente con datos oficiales, aunque es responsabilidad del solicitante verificar y completar los campos faltantes.

Una vez enviada la solicitud, el Estado evaluará si el hogar cumple con los criterios para acceder al subsidio. Tras la evaluación, el sistema notificará si el hogar es elegible y aplicará el subsidio directamente en la factura del servicio. La plataforma permite a los usuarios consultar el estado de las solicitudes en cualquier momento y solicitar revisiones si la evaluación no coincide con la situación real, para lo cual se requiere la información personal y el número de trámite.

Este nuevo esquema de subsidios busca ajustar la política energética a las realidades económicas del país, y su implementación tendrá un impacto significativo en diversos sectores de la población, especialmente en aquellos que dependen de estas ayudas para sobrellevar el costo de los servicios básicos.