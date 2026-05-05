La Rioja absorbe aumentos de tarifas: se congela el costo de la luz para usuarios

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En medio de un aumento generalizado de precios en combustibles y energía, el presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela, anunció un decreto provincial que mitigará el impacto de estos incrementos en las boletas de los usuarios. Esta medida evitará que en La Rioja se implementen subas de hasta un 11 por ciento para residenciales, 34 por ciento para comercios y 40 por ciento para grandes usuarios, como ocurre en otras jurisdicciones del país.

Quintela aclaró que el decreto congela el valor de la energía, lo que significa que el monto final de la factura dependerá del consumo de cada hogar. Los usuarios que reduzcan su consumo verán facturas más bajas, mientras que aquellos que consuman más, tendrán un monto mayor. Para informar sobre este beneficio, se incluirá una leyenda en las boletas.

El presidente de EDELAR también mencionó el sistema de cortes por morosidad, que se activa tras más de 30 días de vencimiento de la boleta. Resaltó que existen beneficios como la Tarifa Plana para jubilados y descuentos para beneficiarios de AUH, apoyados por el gobierno provincial. Además, Quintela criticó la falta de inversión en infraestructura energética a nivel federal, señalando que el país depende en gran medida del gas natural y enfrenta problemas por la falta de obras esenciales.