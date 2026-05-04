Cierre de "Rioja Textil": 17 familias afectadas por la pérdida de empleo en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El cierre definitivo de la empresa «Rioja Textil» ha dejado a 17 trabajadores sin empleo, sumándose a la creciente lista de afectados por la crisis en el sector industrial. Myriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo, confirmó la noticia, indicando que la firma, que había estado reduciendo su personal paulatinamente, no logró sobrevivir a la caída del consumo y la complicada situación económica nacional de los últimos años.

La propuesta de la empresa de abonar solo el 50% de las indemnizaciones fue rechazada por el sindicato, que demanda el 100% correspondiente por ley. La Secretaría de Trabajo se encuentra mediando en el conflicto para alcanzar un acuerdo que beneficie a las familias afectadas. Este hecho se enmarca en un contexto más amplio, donde cerca de 4.700 personas han perdido su empleo en el parque industrial, afectando especialmente a los sectores de vestimenta y calzado.

Espinosa destacó que el cierre de comercios es consecuencia de la pérdida de empleos industriales, lo que ha llevado a las familias a restringir su consumo a necesidades básicas. La funcionaria también se refirió a la incertidumbre sobre nuevas normativas laborales, afirmando que, en la actualidad, se aplica la ley anterior para proteger los derechos de los trabajadores, en medio de un panorama laboral incierto.