Lunes, 4 de Mayo 2026
Milei en Estados Unidos: ¿Qué acuerdos buscará para la economía argentina?
Economía

Milei en Estados Unidos: ¿Qué acuerdos buscará para la economía argentina?

Javier Milei viajará a Estados Unidos esta semana para reunirse con importantes financistas y participar en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken, buscando atraer inversiones.

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El presidente Javier Milei emprenderá un viaje a Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y atraer inversiones para Argentina. El martes 5, a las 13 horas, partirá hacia Los Ángeles, donde participará como orador en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken.

Durante su estadía, Milei sostendrá encuentros importantes, comenzando con una reunión con Michael Milken, director del Instituto Milken, a las 14 horas. Este encuentro será clave para establecer vínculos comerciales y promover a Argentina como un destino atractivo para la inversión.

Además, se reunirá con un grupo de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico, buscando generar confianza y explorar oportunidades de negocio. La disertación del presidente en la conferencia se centrará en temas de actualidad económica y su visión del futuro del país.

El regreso de Milei está programado para el jueves 7 a las 13:30 horas, tras una serie de encuentros que reflejan su intención de posicionar a Argentina en el mapa económico global.

Etiquetas: argentina economía inversiones milei instituto milken internacional
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