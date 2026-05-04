Lunes, 4 de Mayo 2026
El sector de la construcción en La Rioja enfrenta caída salarial a pesar del crecimiento del empleo
Economía

El sector de la construcción en La Rioja enfrenta caída salarial a pesar del crecimiento del empleo

El empleo en la construcción en Argentina creció un 0,5% en febrero, pero aún está un 9,7% por debajo del promedio histórico. La Rioja destaca con un aumento salarial real del 27,4%. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el sector?

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El sector de la construcción en Argentina experimentó un aumento del 0,5% en el empleo registrado durante febrero, sumando 1.822 nuevos puestos de trabajo en comparación con el mes anterior. Este crecimiento marca el segundo mes consecutivo de alza, aunque la cantidad total de trabajadores se mantiene por debajo de los niveles históricos, un 9,7% inferior al promedio del periodo 2007-2023.

El informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y el INDEC, indica que el empleo en febrero es un 15,9% menor que en noviembre de 2023, lo que representa una pérdida de 66.999 empleos. A nivel interanual, se observó un incremento de 1.602 empleos en comparación con febrero de 2025.

En cuanto a los salarios, el promedio nacional en el sector fue de $1.218.793 en febrero. Sin embargo, al considerar la inflación, este monto refleja una disminución real del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. Destaca que La Rioja lidera las subas salariales interanuales con un aumento del 27,4%, mientras que la mayoría de las provincias experimentaron caídas frente a la inflación, siendo Salta la más afectada con un descenso del 17,1%.

Etiquetas: argentina empleo construcción salarios inflación informe IERIC
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