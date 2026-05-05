Aguas Riojanas asegura estabilidad en tarifas de agua potable para los próximos meses

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El titular de Aguas Riojanas, Roberto Valle, confirmó que se mantendrá el cuadro tarifario del servicio de agua potable congelado en medio de un contexto económico complicado por la inflación y la reducción de fondos nacionales. Esta decisión busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos, a quienes la situación actual se les presenta como «insostenible».

Valle expresó que la empresa enfrenta desafíos significativos debido a su dependencia eléctrica para la distribución del agua, destacando que el aumento en las facturas de energía eléctrica ha complicado aún más la situación. Aclaró que, aunque el precio por metro cúbico de agua se mantendrá fijo, el monto final de las facturas podría variar si el consumo de un hogar aumenta.

En respuesta al creciente problema de morosidad, Aguas Riojanas ha decidido implementar medidas más flexibles en sus cobros. Valle mencionó que están dispuestos a refinanciar deudas y ayudar a los usuarios que enfrentan dificultades para mantenerse al día con el pago del servicio, buscando entender la situación particular de cada cliente.