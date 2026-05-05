Martes, 5 de Mayo 2026
El cierre del Plan Vitivinícola 2020: apoyo unánime de más de 200 bodegas en todo el país
Economía

El cierre del Plan Vitivinícola 2020: apoyo unánime de más de 200 bodegas en todo el país

Más de 200 bodegas apoyan la finalización de contribuciones obligatorias para el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola. Esta medida promete alivio financiero y mayor transparencia en la gestión de fondos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Más de 200 bodegas apoyaron la decisión del Gobierno de cerrar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y finalizar las contribuciones obligatorias destinadas a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Esta medida, que se implementará en un plazo de tres meses, fue considerada un reclamo del sector vitivinícola que se venía demandando desde hace años.

La entidad Bodegas de Argentina, que representa el 90% de los envíos al exterior y el 75% del consumo interno, emitió un comunicado en el que ratificó la resolución y destacó su impacto inmediato sobre la estructura de costos del sector. La eliminación de los aportes obligatorios está en el centro de esta medida, que implica un alivio financiero directo para las bodegas de todo el país.

Otro aspecto relevante es que se detendrá la recaudación de estas contribuciones, instruyendo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a no recaudar más a partir de ahora. Este cambio permitirá que los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos, promoviendo la inversión y la competitividad, según lo indicado por la entidad.

Además, se exigirá a la Coviar un informe detallado de cierre en un plazo de tres meses, reafirmando la importancia de la transparencia en el manejo de fondos. La resolución también establece que los fondos no utilizados se incorporen al patrimonio del INV, asegurando así que los recursos sectoriales sean administrados por una entidad con trayectoria.

Etiquetas: argentina economía bodegas de argentina coviar gobierno nacional vitivinicultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3579 articles →

Artículos relacionados

La Rioja absorbe aumentos de tarifas: se congela el costo de la luz para usuarios

Aguas Riojanas asegura estabilidad en tarifas de agua potable para los próximos meses

Cierre de "Rioja Textil": 17 familias afectadas por la pérdida de empleo en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar