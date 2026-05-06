Miércoles, 6 de Mayo 2026
Cierre del Tesoro Regional en La Rioja provoca inquietud entre los trabajadores
Economía

Cierre del Tesoro Regional en La Rioja provoca inquietud entre los trabajadores

El cierre del Tesoro Regional en La Rioja generará mayores costos operativos para bancos locales al trasladar la logística a Córdoba o Tucumán. La situación laboral de los cuatro empleados afectados aún es incierta.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha confirmado el cierre definitivo de su Tesoro Regional en La Rioja, lo que ha generado inquietud en el sector bancario y entre las autoridades provinciales. Este cierre impactará la logística de manejo de caudales, que ahora se trasladará a Córdoba o Tucumán, aumentando los costos operativos para el Banco Rioja y otras entidades financieras.

La agencia contaba con un equipo de cuatro empleados, quienes fueron informados sobre la decisión a fines de abril. Aún no se han aclarado los futuros laborales de estos trabajadores. El comunicado del Gobierno nacional no especificó los motivos de esta medida ni si habrá relocalizaciones o despidos.

En respuesta, el sindicato La Bancaria ha realizado protestas y paros en las sedes afectadas, buscando visibilizar la preocupación por la posible complicación en la operatoria financiera, especialmente en provincias donde estas dependencias son cruciales para el abastecimiento de dinero en efectivo. Este cierre forma parte de un plan más amplio del gobierno de Javier Milei para reducir la estructura operativa del BCRA, abarcando un total de 12 tesorerías regionales en todo el país.

Etiquetas: la rioja banco central cierre tesorería protestas gobierno nacional economía
TL;DR

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