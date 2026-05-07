Jueves, 7 de Mayo 2026
Rechazo a la resolución que perjudica al sector vitivinícola en La Rioja
Economía

Rechazo a la resolución que perjudica al sector vitivinícola en La Rioja

La eliminación de aportes obligatorios a la vitivinicultura genera preocupación entre productores, quienes advierten sobre un posible impacto negativo en la sostenibilidad y desarrollo del sector.

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La entidad Carpa expresó su apoyo a Coviar y rechazó la reciente resolución nacional que modifica los aportes vitivinícolas. A través de un comunicado, advirtieron que esta decisión genera "un impacto negativo en el sector vitivinícola argentino" y pone en riesgo la institucionalidad del sistema, afectando así la planificación estratégica que ha sostenido la actividad durante más de dos décadas.

El pronunciamiento de Carpa se produce en un contexto donde la vitivinicultura es crucial para la economía, generando empleo y promoviendo el turismo en diversas localidades. La eliminación de los aportes obligatorios, que financiaban el funcionamiento de Coviar, ha suscitado preocupación entre productores y otros actores vinculados a la industria, quienes temen que esta medida pueda desencadenar una crisis en el sector.

Los productores enfatizan la importancia de mantener un sistema que garantice la continuidad de estos aportes, señalando que es esencial para enfrentar los desafíos del mercado y fomentar la competitividad. La respuesta de Carpa y Coviar podría anticipar movilizaciones en defensa de los intereses del sector vitivinícola argentino en los próximos días.

Etiquetas: argentina vitivinicultura gobierno nacional rechazo a resolución economía carpa
TL;DR

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