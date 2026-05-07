Jueves, 7 de Mayo 2026
Reconocimiento al Instituto de Servicios Ambientales: un logro para la provincia en Mendoza
Economía

Reconocimiento al Instituto de Servicios Ambientales: un logro para la provincia en Mendoza

El Instituto de Servicios Ambientales fue reconocido a nivel nacional por su participación en el Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos, destacando su rol en la mejora de la calidad analítica del sector vitivinícola. Este logro, celebrado en Mendoza, refuerza su compromiso con políticas públicas fundamentadas en ciencia.

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El Instituto de Servicios Ambientales ha sido reconocido a nivel nacional por su participación en el sector vitivinícola, un logro que subraya su compromiso con la calidad y la mejora continua. Este reconocimiento, otorgado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se enmarca en la primera ronda 2025 del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos, donde el laboratorio del Instituto participó activamente.

El evento de premiación tuvo lugar en la ciudad de Mendoza el 28 de febrero de 2026, destacando el trabajo técnico del Instituto y su contribución a la formulación de políticas públicas basadas en evidencias científicas. Christian Albrecht, presidente del Instituto, enfatizó la importancia de estos espacios para el aprendizaje y la mejora continua en el ámbito técnico.

El programa del Instituto Nacional de Vitivinicultura se centra en la evaluación del desempeño técnico de laboratorios a través de ensayos comparativos, lo que garantiza la validación de metodologías. Esta participación del Instituto de Servicios Ambientales no solo pone de relieve su capacidad técnica, sino también su compromiso con la generación de conocimiento confiable y el desarrollo de políticas públicas.

Con este reconocimiento, el Instituto se posiciona como un actor clave en el desarrollo productivo, reforzando su perfil científico-técnico y alineándose con los objetivos del Gobierno provincial para avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente.

Etiquetas: argentina vitivinicultura instituto nacional de vitivinicultura políticas públicas desarrollo productivo ciencia y tecnología
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