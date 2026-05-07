Jueves, 7 de Mayo 2026
Mesa Federal Minera: un nuevo espacio de diálogo entre autoridades y provincias
Economía

Mesa Federal Minera: un nuevo espacio de diálogo entre autoridades y provincias

La reciente Mesa Federal Minera busca impulsar el sector minero en Argentina, con inversiones proyectadas de 42.000 millones de dólares. Se espera que las exportaciones mineras alcancen 20.000 millones hacia 2035.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El lanzamiento de la Mesa Federal Minera busca impulsar el desarrollo del sector minero en Argentina. La inauguración del encuentro fue liderada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia de varios gobernadores, entre ellos Raúl Jalil de Catamarca y Martín Llaryora de Córdoba.

Durante la reunión, se abordaron temas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares, que son fundamentales para fomentar el sector. Se mencionó que el RIGI incluye proyectos mineros que suman un total de 42.000 millones de dólares, con inversiones aprobadas que superan los 7.188 millones de dólares.

La secretaria Milei destacó la desventaja de Argentina en comparación con Chile, que, a pesar de compartir recursos similares, logró exportar en 2023 más de 50.000 millones de dólares en minería, mientras que Argentina apenas alcanzó 4.000 millones de dólares. Los participantes enfatizaron la importancia de un marco jurídico sólido y un ordenamiento macroeconómico para atraer inversiones y generar empleo genuino en el sector.

Etiquetas: argentina minería mesa federal minera gobierno nacional inversiones desarrollo económico
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3654 articles →

Artículos relacionados

Reconocimiento al Instituto de Servicios Ambientales: un logro para la provincia en Mendoza

Desarrollo minero en La Rioja: expectativas y desafíos para la provincia

Rechazo a la resolución que perjudica al sector vitivinícola en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar