Mesa Federal Minera: un nuevo espacio de diálogo entre autoridades y provincias

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El lanzamiento de la Mesa Federal Minera busca impulsar el desarrollo del sector minero en Argentina. La inauguración del encuentro fue liderada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia de varios gobernadores, entre ellos Raúl Jalil de Catamarca y Martín Llaryora de Córdoba.

Durante la reunión, se abordaron temas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares, que son fundamentales para fomentar el sector. Se mencionó que el RIGI incluye proyectos mineros que suman un total de 42.000 millones de dólares, con inversiones aprobadas que superan los 7.188 millones de dólares.

La secretaria Milei destacó la desventaja de Argentina en comparación con Chile, que, a pesar de compartir recursos similares, logró exportar en 2023 más de 50.000 millones de dólares en minería, mientras que Argentina apenas alcanzó 4.000 millones de dólares. Los participantes enfatizaron la importancia de un marco jurídico sólido y un ordenamiento macroeconómico para atraer inversiones y generar empleo genuino en el sector.