El Plan Minero 2026-2030 busca reactivar la economía y generar empleo en La Rioja

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El gobernador Ricardo Quintela presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026–2030 en la mañana de este jueves en el Paseo Cultural Castro Barros. Este plan representa un avance significativo en las políticas mineras de la provincia, que han estado en desarrollo desde 2019. Quintela destacó la importancia de transformar el potencial geológico de La Rioja en beneficios concretos para la comunidad.

Durante su discurso, el mandatario subrayó la colaboración entre el Gobierno provincial, las instituciones académicas y el sector productivo como clave para el éxito del plan. Afirmó que la minería debe generar valor agregado local, enfatizando que “no alcanza con extraer recursos”. Resaltó la necesidad de proteger recursos hídricos y ambientales, considerando que el desarrollo no es viable sin cuidar el agua.

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, también se pronunció sobre el tema, afirmando que hoy la minería es una realidad en La Rioja. Actualmente, existen 18 proyectos en etapa de prospección y 7 proyectos en exploración, lo que ya está generando empleos e inversiones en la región. Bazán insistió en que la minería debe traducirse en oportunidades reales para los habitantes de la provincia.