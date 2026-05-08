Viernes, 8 de Mayo 2026
Nuevo impulso a la industria en La Rioja con la creación del 'SUPER RIGI
Economía

Nuevo impulso a la industria en La Rioja con la creación del 'SUPER RIGI

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el "SUPER RIGI", un nuevo esquema que busca impulsar la industrialización de recursos naturales y atraer inversiones por hasta US$140.000 millones. La iniciativa propone reducciones impositivas y beneficios para industrias emergentes, como la minería y la fabricación de baterías de litio, con el objetivo de posicionar a Argentina como potencia minera en el futuro.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el nuevo programa denominado SUPER RIGI, que busca fomentar la industrialización de recursos naturales en Argentina. Esta iniciativa se centra en el desarrollo de sectores productivos que actualmente no están presentes en el país, con el objetivo de posicionar a Argentina como una potencia minera en el futuro.

Durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, Caputo destacó que la industria del refinamiento y laminado de cobre, así como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, se beneficiarán de esta medida. La principal novedad del programa es la reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, junto con una amortización acelerada del 60% en el primer año.

Además, se prevén beneficios como exenciones arancelarias para la importación de ciertos productos y tasas cero para las exportaciones. Las provincias que se sumen a esta iniciativa no podrán cobrar ingresos brutos superiores al 0,5%. Aunque aún no se ha definido el monto mínimo de inversión para acceder al programa, se anticipa que será presentado al Congreso en los próximos días, con el objetivo de atraer inversiones que podrían alcanzar US$140.000 millones.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional super rigi minería inversión
TL;DR

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