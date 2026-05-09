YPF evalúa cambios en los precios de combustibles: impacto en la economía local

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La petrolera YPF se reunirá el lunes con otras empresas del sector para decidir las próximas medidas relacionadas con los combustibles. Tras un periodo de congelamiento de precios que se extiende por 45 días, esta pausa finalizará el 15 de mayo y se espera que se evalúe el impacto de los recientes aumentos en los precios del crudo internacional.

Desde finales de febrero, con el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los combustibles han incrementado un 23%. A pesar de una reciente caída en los precios del petróleo, que han bajado entre un 10% y un 12%, los valores aún se mantienen alrededor de los US$100 por barril, lo que sugiere que un aumento en los precios al consumidor podría ser inevitable.

El CEO de YPF, Horacio Marín, mencionó que el "buffer" de precios implementado busca estabilizar los costos y evitar que las fluctuaciones internacionales se trasladen directamente al consumidor. La decisión que se tome en la reunión será clave para el comportamiento del mercado y los precios en el futuro cercano, en un contexto de creciente incertidumbre económica en Argentina.