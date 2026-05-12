Martes, 12 de Mayo 2026
Paro bancario generará demoras en la atención en La Rioja este miércoles
Economía

Paro bancario generará demoras en la atención en La Rioja este miércoles

Un paro bancario nacional el 16 de mayo limitará la atención en el Banco Central y el Banco Hipotecario, cerrando tres horas antes. Las operaciones presenciales sufrirán demoras, aunque los servicios digitales continuarán activos.

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El 16 de mayo de 2026, un paro bancario nacional afectará la atención en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario, donde los servicios operarán de forma limitada. Esta medida, convocada por la Asociación Bancaria, implicará un cierre anticipado de tres horas en ambas entidades, restringiendo la atención al público de 10 a 12.

Las operaciones que podrían sufrir demoras incluyen acreditaciones bancarias, depósitos y cobros de cheques, así como trámites presenciales en sucursales. Esto podría derivar en la reprogramación de algunos trámites para el día siguiente. Desde las entidades, se aclaró que la reducción horaria podría generar complicaciones administrativas.

A pesar de la medida de fuerza, las transacciones digitales seguirán operando sin problemas, incluyendo transferencias bancarias y pagos electrónicos. La Asociación Bancaria justifica la protesta en respuesta a medidas que consideran arbitrarias y que afectarían las condiciones laborales de los trabajadores, como el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país, lo que podría resultar en la pérdida de 32 puestos de trabajo.

Etiquetas: argentina paro bancario banco central banco hipotecario economía asociaciones bancarias
TL;DR

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