Jueves, 14 de Mayo 2026
La inflación se desacelera en La Rioja: abril cerró con un 2,5%
Economía

La inflación se desacelera en La Rioja: abril cerró con un 2,5%

En abril, la inflación en La Rioja fue del 2,5%, con una disminución respecto al 4% de marzo. Este descenso se da en un contexto de aumento anual de precios del 32,1%.

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En abril, la inflación en La Rioja se ubicó en el 2,5%, lo que representa una disminución respecto al 4% registrado en marzo. Este comportamiento se observa en un contexto de aumento anual de precios del 32,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El rubro de alimentos mostró un aumento inferior al promedio mensual, con un 1,5% en abril. A nivel nacional, la inflación fue del 2,6%, también con una baja en comparación al mes anterior, que había alcanzado el 3,4%. Los datos del INDEC indican que en el último año, la suba de precios en La Rioja varió mensualmente, con cifras que oscilan entre 1,2% en mayo y 4% en marzo.

Este informe es el cuarto desde la salida de Marco Lavagna del INDEC, en medio de controversias sobre la metodología de medición. Actualmente, el organismo utiliza una base de datos de consumos del 2005, en lugar de la actualización que se había propuesto para 2018.

Etiquetas: la rioja inflación economía precios alimentos indec
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