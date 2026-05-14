La inflación se desacelera en La Rioja: abril cerró con un 2,5%

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En abril, la inflación en La Rioja se ubicó en el 2,5%, lo que representa una disminución respecto al 4% registrado en marzo. Este comportamiento se observa en un contexto de aumento anual de precios del 32,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El rubro de alimentos mostró un aumento inferior al promedio mensual, con un 1,5% en abril. A nivel nacional, la inflación fue del 2,6%, también con una baja en comparación al mes anterior, que había alcanzado el 3,4%. Los datos del INDEC indican que en el último año, la suba de precios en La Rioja varió mensualmente, con cifras que oscilan entre 1,2% en mayo y 4% en marzo.

Este informe es el cuarto desde la salida de Marco Lavagna del INDEC, en medio de controversias sobre la metodología de medición. Actualmente, el organismo utiliza una base de datos de consumos del 2005, en lugar de la actualización que se había propuesto para 2018.