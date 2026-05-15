Viernes, 15 de Mayo 2026
Ocho nuevos puestos de trabajo en Los Llanos gracias a la minería de yeso
Economía

Ocho nuevos puestos de trabajo en Los Llanos gracias a la minería de yeso

Las canteras Elvira y Rafaela, en el departamento Juan Facundo Quiroga, generan empleo local y producen hasta cuatro camiones diarios de yeso, cumpliendo con estándares ambientales. La actividad, que utiliza maquinaria hidráulica, destaca por su bajo impacto ambiental y beneficia la economía de localidades cercanas.

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Las canteras Elvira y Rafaela, ubicadas en el departamento Juan Facundo Quiroga, se destacan por ser un emprendimiento de minería no metalífera que promueve el empleo local y la producción para la industria nacional, cumpliendo con altos estándares ambientales. Este proyecto, liderado por la ingeniera Carolina Peñaloza, emplea trabajadores de la región y planea ampliar su plantilla.

Situadas en la estancia Los Coloraditos, las canteras extraen yeso de alta pureza, que varía entre el 84 y el 93 por ciento. Actualmente, la producción alcanza un promedio de cuatro camiones diarios, cada uno con 30 toneladas, que son enviados principalmente a Córdoba y San Juan. Este proceso genera empleo para seis operarios de San Ramón y Portezuelo, así como para dos encargados de San Juan que residen en La Rioja.

En el ámbito ambiental, ambas canteras cuentan con la aprobación de sus estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente provincial. La cantera Elvira recibió su habilitación en marzo, mientras que Rafaela obtuvo su aprobación recientemente, cumpliendo con los requisitos establecidos por las normativas provinciales y nacionales. Peñaloza enfatizó que la actividad tiene un bajo impacto ambiental, ya que no requiere consumo de agua y los residuos son gestionados adecuadamente.

Etiquetas: la rioja canteras de yeso minería no metalífera empleo local impacto ambiental san rafael
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