Crisis productiva en el Norte Grande: industriales advierten sobre consecuencias graves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un contexto de crisis productiva, representantes de industriales de diez provincias del Norte Grande argentino se reunieron para discutir estrategias que permitan mantener la actividad y preservar el empleo. Este encuentro dio lugar a la propuesta de conformar una Mesa de Diálogo con los gobiernos provinciales.

Las entidades firmantes, que incluyen a la Unión Industrial de La Rioja (UNIR), expresaron en un documento conjunto su preocupación por un escenario de incertidumbre creciente que amenaza la continuidad de diversas actividades y miles de empleos. Según señalaron, el Norte Grande es crucial para la producción y la generación de empleo, a pesar de enfrentar dificultades estructurales.

Los dirigentes, entre ellos Juan Carlos Serrano de La Rioja, coincidieron en la importancia de una agenda común que contemple las particularidades de la región. También alertaron que la falta de desarrollo industrial está relacionada con un mayor número de necesidades básicas insatisfechas en las provincias, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática.

Entre las medidas propuestas se encuentran la creación de una mesa de trabajo regional y la evaluación de una posible emergencia industrial. Las entidades buscarán trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales y la Unión Industrial Argentina para enfrentar esta situación crítica.