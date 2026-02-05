Pieter Mulier asume la dirección artística de Versace: el futuro de la marca en sus manos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Pieter Mulier ha sido designado como el nuevo director artístico de Versace, tras su reciente salida de Alaïa. Esta decisión fue anunciada por Prada, propietario de la marca italiana, quien destacó la importancia de Mulier en el relanzamiento de la firma luego de la salida de Dario Vitale en diciembre. Mulier comenzará sus funciones el 1 de julio de 2026 y presentará su última colección para Alaïa durante la Semana de la Moda de París en marzo.

Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace, afirmó que Mulier es la persona ideal para liberar el potencial de la marca y establecer un diálogo con su legado. Mulier, nacido en Ostende y formado en arquitectura, ha trabajado con destacados diseñadores como Raf Simons, acompañándolo en diversas casas de moda como Jil Sander y Dior. Desde 2021, ha estado al frente de Alaïa, donde logró un reconocimiento internacional y éxito comercial.

El nombramiento de Mulier refleja una tendencia de renovación en las direcciones artísticas de grandes casas de moda, en medio de desafíos económicos en el sector del lujo. Versace, fundada en 1978, sigue siendo un ícono de la moda italiana, aunque su imagen se ha visto afectada en años recientes.