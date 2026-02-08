Domingo, 8 de Febrero 2026
El sable corvo de San Martín se exhibe en Santa Fe por el aniversario del Combate de San Lorenzo
Espectáculos

El sable corvo de San Martín se exhibe en Santa Fe por el aniversario del Combate de San Lorenzo

Más de 60.000 personas se esperan en Santa Fe para la recreación del Combate de San Lorenzo, con el sable corvo de San Martín como figura central. Tras el evento, regresará a Buenos Aires para ser exhibido en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este sábado, el sable corvo del General José de San Martín llegó a Santa Fe para conmemorar un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. La histórica reliquia fue despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde más de 5.000 personas se acercaron para admirarla antes de su traslado.

El sable fue llevado desde el museo porteño bajo estrictas medidas de seguridad y llegó a Aeroparque alrededor de las 11:00 antes de continuar hacia San Lorenzo. Durante la ceremonia, se realizará una recreación del combate de 1813 en el Campo de la Gloria, que contará con la participación de entre 30 y 40 granaderos a caballo. Se espera que asistan más de 60.000 personas al evento.

Aunque el sable es un símbolo destacado de la gesta sanmartiniana, historiadores aclaran que no fue utilizado específicamente en el combate mencionado. Luego de los homenajes, regresará a Buenos Aires, donde será exhibido en el Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo, a partir del domingo.

La entrada será libre y gratuita, y el horario de visita será de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.

Etiquetas: argentina conmemoración sable corvo combate de san lorenzo museo histórico nacional eventos culturales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1541 articles →

Artículos relacionados

Pieter Mulier asume la dirección artística de Versace: el futuro de la marca en sus manos.

Las nuevas figuras que competirán por el protagonismo en la TV Pública

Marixa Balli responde a críticas de Esteban Mirol sobre su vida personal
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar