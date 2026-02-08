El sable corvo de San Martín se exhibe en Santa Fe por el aniversario del Combate de San Lorenzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, el sable corvo del General José de San Martín llegó a Santa Fe para conmemorar un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. La histórica reliquia fue despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde más de 5.000 personas se acercaron para admirarla antes de su traslado.

El sable fue llevado desde el museo porteño bajo estrictas medidas de seguridad y llegó a Aeroparque alrededor de las 11:00 antes de continuar hacia San Lorenzo. Durante la ceremonia, se realizará una recreación del combate de 1813 en el Campo de la Gloria, que contará con la participación de entre 30 y 40 granaderos a caballo. Se espera que asistan más de 60.000 personas al evento.

Aunque el sable es un símbolo destacado de la gesta sanmartiniana, historiadores aclaran que no fue utilizado específicamente en el combate mencionado. Luego de los homenajes, regresará a Buenos Aires, donde será exhibido en el Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo, a partir del domingo.

La entrada será libre y gratuita, y el horario de visita será de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.