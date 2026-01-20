Eclipse solar en La Rioja: un espectáculo único que atrae a turistas y curiosos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo 17 de febrero se llevará a cabo un eclipse solar anular, un fenómeno que no será visible en su totalidad desde La Rioja. La fase anular únicamente podrá observarse desde la Antártida, mientras que en gran parte del sur de América del Sur, incluida Argentina, el eclipse se verá de manera parcial.

Dentro de La Rioja, el departamento General Ocampo será el lugar donde el fenómeno se apreciará con mayor claridad, seguido por Rosario Vera Peñaloza y General Belgrano. En Capital, Chilecito y el norte de la provincia, el evento será menos notable. El eclipse comenzará a las 9:56 UT y concluirá a las 14:27 UT, observándose al amanecer.

A pesar de que no se verá el "anillo de fuego", se aconseja a los espectadores utilizar lentes certificados para eclipses o filtros solares especiales, ya que mirar directamente al Sol puede ser peligroso. Este evento astronómico será el primero de cuatro eclipses programados para 2026.