Eclipse solar en La Rioja: un espectáculo único que atrae a turistas y curiosos
Eclipse solar en La Rioja: un espectáculo único que atrae a turistas y curiosos

El 17 de febrero de 2026, La Rioja será testigo de un eclipse solar anular, aunque solo de forma parcial. General Ocampo ofrecerá la mejor vista en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
El próximo 17 de febrero se llevará a cabo un eclipse solar anular, un fenómeno que no será visible en su totalidad desde La Rioja. La fase anular únicamente podrá observarse desde la Antártida, mientras que en gran parte del sur de América del Sur, incluida Argentina, el eclipse se verá de manera parcial.

Dentro de La Rioja, el departamento General Ocampo será el lugar donde el fenómeno se apreciará con mayor claridad, seguido por Rosario Vera Peñaloza y General Belgrano. En Capital, Chilecito y el norte de la provincia, el evento será menos notable. El eclipse comenzará a las 9:56 UT y concluirá a las 14:27 UT, observándose al amanecer.

A pesar de que no se verá el "anillo de fuego", se aconseja a los espectadores utilizar lentes certificados para eclipses o filtros solares especiales, ya que mirar directamente al Sol puede ser peligroso. Este evento astronómico será el primero de cuatro eclipses programados para 2026.

TL;DR

