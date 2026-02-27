Chilecito presenta un variado calendario de eventos culturales y turísticos para marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El municipio de Chilecito ha preparado una agenda de actividades para el cierre de febrero, orientada tanto a residentes como a visitantes. La programación comenzará este jueves con una clase abierta de folklore en la Plaza Cívica, dirigida por la profesora Isadora Servini, que ha generado gran interés durante la temporada.

El viernes se llevará a cabo el tradicional tour chayero, que busca difundir la identidad cultural local y las festividades de la región, invitando a todos a conocer las costumbres de la comunidad. Al día siguiente, se realizará una nueva edición del museo nocturno, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de explorar espacios históricos en un ambiente distinto, lo que ha incrementado su popularidad en ediciones anteriores.

Finalmente, el domingo culminará la agenda con un trekking en la localidad de Guanchín, diseñado para quienes buscan combinar naturaleza y turismo. Estas actividades son parte de un esfuerzo municipal para mantener el movimiento turístico y fortalecer la oferta cultural, consolidando a Chilecito como un destino importante en el mapa turístico provincial.