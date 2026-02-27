Viernes, 27 de Febrero 2026
Chilecito presenta un variado calendario de eventos culturales y turísticos para marzo
Turismo

Chilecito presenta un variado calendario de eventos culturales y turísticos para marzo

Chilecito ofrecerá una agenda cultural y turística variada para cerrar febrero, incluyendo folklore, un tour chayero y un trekking en Guanchín, promoviendo el turismo activo y la identidad local.

Redacción
Redacción
Hace 5 h 1 min de lectura
El municipio de Chilecito ha preparado una agenda de actividades para el cierre de febrero, orientada tanto a residentes como a visitantes. La programación comenzará este jueves con una clase abierta de folklore en la Plaza Cívica, dirigida por la profesora Isadora Servini, que ha generado gran interés durante la temporada.

El viernes se llevará a cabo el tradicional tour chayero, que busca difundir la identidad cultural local y las festividades de la región, invitando a todos a conocer las costumbres de la comunidad. Al día siguiente, se realizará una nueva edición del museo nocturno, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de explorar espacios históricos en un ambiente distinto, lo que ha incrementado su popularidad en ediciones anteriores.

Finalmente, el domingo culminará la agenda con un trekking en la localidad de Guanchín, diseñado para quienes buscan combinar naturaleza y turismo. Estas actividades son parte de un esfuerzo municipal para mantener el movimiento turístico y fortalecer la oferta cultural, consolidando a Chilecito como un destino importante en el mapa turístico provincial.

Etiquetas: chilecito turismo actividades culturales folklore trekking propuesta recreativa
Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción

Redacción de Rioja24



