Crisis en el turismo: Gobierno y Cámara de Turismo buscan soluciones urgentes en La Rioja

El Gobierno Provincial y la Cámara de Turismo de La Rioja han comenzado un diálogo para abordar las inquietudes del sector turístico ante la crisis económica actual. Durante una reunión en Casa de Gobierno, el gobernador Ricardo Quintela escuchó a los representantes de la cámara, quienes expresaron su preocupación sobre cómo las políticas económicas nacionales afectan la actividad turística.

Los asistentes solicitaron apoyo estatal y la continuidad de eventos culturales y deportivos que son esenciales para mantener el flujo turístico. El secretario de Turismo, José Rosas, destacó la colaboración necesaria entre el sector público y privado, enfatizando que los eventos impulsados por el Estado son vitales para sostener la actividad turística. Asimismo, mencionó que la situación financiera actual limita las acciones que se pueden llevar a cabo.

Rosas alertó sobre la pérdida de competitividad del turismo nacional, lo que ha provocado una migración de viajeros hacia países vecinos. Además, se están planificando actividades para la Semana Santa y las vacaciones de invierno. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Turismo, Leopoldo “Poly” Badoul, valoró la disposición del gobernador para analizar alternativas en este contexto complicado.