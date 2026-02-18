Miércoles, 18 de Febrero 2026
La Chaya impulsa la economía local con ingresos récord de 2.600 millones de pesos
Turismo

La Chaya impulsa la economía local con ingresos récord de 2.600 millones de pesos

El festival de la Chaya generó más de $2.600.000.000 en ingresos, con una notable ocupación hotelera en Capital, Chilecito y el Valle del Bermejo. José Rosa destacó el interés turístico y la necesidad de mejorar la infraestructura del evento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El festival de la Chaya concluyó con un balance positivo, según el secretario de Turismo, José Rosa, quien destacó la fuerte presencia de turistas nacionales. La ocupación hotelera alcanzó niveles altos en Capital, Chilecito y el Valle del Bermejo, impulsando el movimiento económico en la región.

Rosa informó que el evento generó ingresos superiores a los $2.600.000.000, con más del 25% de las entradas vendidas a visitantes que llegaron para disfrutar de la experiencia. La diversidad de la oferta turística, incluyendo la Ruta del Vino y el Parque Acuático, fue fundamental para atraer a los turistas.

En medio de la crisis económica, el funcionario no descartó la posibilidad de reactivar incentivos financieros como el programa “movete con chachos”. Además, subrayó la importancia de contar con un chayódromo para fortalecer el festival y reducir costos en el futuro. Las autoridades confirmaron que las jornadas se desarrollaron sin incidentes, resaltando el éxito del evento.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1702 articles →

