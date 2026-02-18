La Chaya impulsa la economía local con ingresos récord de 2.600 millones de pesos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El festival de la Chaya concluyó con un balance positivo, según el secretario de Turismo, José Rosa, quien destacó la fuerte presencia de turistas nacionales. La ocupación hotelera alcanzó niveles altos en Capital, Chilecito y el Valle del Bermejo, impulsando el movimiento económico en la región.

Rosa informó que el evento generó ingresos superiores a los $2.600.000.000, con más del 25% de las entradas vendidas a visitantes que llegaron para disfrutar de la experiencia. La diversidad de la oferta turística, incluyendo la Ruta del Vino y el Parque Acuático, fue fundamental para atraer a los turistas.

En medio de la crisis económica, el funcionario no descartó la posibilidad de reactivar incentivos financieros como el programa “movete con chachos”. Además, subrayó la importancia de contar con un chayódromo para fortalecer el festival y reducir costos en el futuro. Las autoridades confirmaron que las jornadas se desarrollaron sin incidentes, resaltando el éxito del evento.