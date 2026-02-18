Miércoles, 18 de Febrero 2026
Ocupación hotelera en La Rioja se dispara al 90% durante el Carnaval
Turismo

Ocupación hotelera en La Rioja se dispara al 90% durante el Carnaval

La Rioja alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el Carnaval, impulsada por la Fiesta Nacional de la Chaya, que atrajo 6.200 turistas y generó $2.696 millones en ingresos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante el fin de semana largo de Carnaval, La Rioja logró un notable 90% de ocupación hotelera, impulsada por la Fiesta Nacional de la Chaya. Este evento folclórico, que tuvo lugar en el Autódromo de la Ciudad, atrajo a miles de visitantes, generando un significativo movimiento económico en la región.

De acuerdo con el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, se estima que 6.200 turistas llegaron a la capital riojana, con un gasto promedio de $108.000 por persona. Esto resultó en un derrame económico aproximado de $2.696 millones durante el feriado, evidenciando la relevancia del turismo cultural en la economía local, a pesar de la recesión que enfrenta el país.

La organización del festival requirió una inversión de $1.800 millones, mientras que los ingresos alcanzaron los $1.715 millones. Luna también mencionó que el gobernador Ricardo Quintela está considerando relanzar el programa Pre Viaje para este año.

Etiquetas: la rioja ocupación hotelera fiesta nacional de la chaya turismo economía carnaval
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1688 articles →

Artículos relacionados

Las Sierras de Famatina se preparan para un impulso turístico con un nuevo mapa colaborativo

Éxito en Uquía: Carnaval 2026 atrae a 400 participantes y miles de turistas

La Chaya potencia el turismo: hotelería al máximo en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar