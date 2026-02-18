Ocupación hotelera en La Rioja se dispara al 90% durante el Carnaval

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el fin de semana largo de Carnaval, La Rioja logró un notable 90% de ocupación hotelera, impulsada por la Fiesta Nacional de la Chaya. Este evento folclórico, que tuvo lugar en el Autódromo de la Ciudad, atrajo a miles de visitantes, generando un significativo movimiento económico en la región.

De acuerdo con el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, se estima que 6.200 turistas llegaron a la capital riojana, con un gasto promedio de $108.000 por persona. Esto resultó en un derrame económico aproximado de $2.696 millones durante el feriado, evidenciando la relevancia del turismo cultural en la economía local, a pesar de la recesión que enfrenta el país.

La organización del festival requirió una inversión de $1.800 millones, mientras que los ingresos alcanzaron los $1.715 millones. Luna también mencionó que el gobernador Ricardo Quintela está considerando relanzar el programa Pre Viaje para este año.