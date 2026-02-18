Miércoles, 18 de Febrero 2026
Misa histórica en el cráter Corona del Inca: un hito a 5.400 metros de altura
Turismo

Misa histórica en el cráter Corona del Inca: un hito a 5.400 metros de altura

La histórica misa oficiada a 5.400 metros en el Cráter Corona del Inca marca un hito en el turismo de aventura local, atrayendo la atención internacional y prometiendo un crecimiento económico significativo para la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un acontecimiento único tuvo lugar en la alta montaña riojana, donde el padre Emanuel Varas celebró una ceremonia religiosa a 5.400 metros de altura. Este evento reunió a 36 expedicionarios en el Cráter Corona del Inca, marcando la primera misa en la historia realizada a esa altitud y estableciendo un récord mundial.

La expedición, considerada por sus participantes como «una expedición épica», desafió las condiciones climáticas extremas para llevar a cabo la ceremonia. El entorno, con su laguna de aguas azules y picos nevados, se convirtió en un altar natural. La experiencia fue descrita como profundamente emotiva, uniendo la fe con el esfuerzo físico de la montaña.

Este evento no solo resalta un logro espiritual, sino que posiciona a La Rioja como un destino emergente en el turismo de aventura. La logística necesaria para llevar a cabo la ceremonia pone de manifiesto el potencial de la región para atraer a visitantes interesados en desafíos de alta complejidad. La combinación de actividad religiosa y aventura al aire libre abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico local.

Los participantes expresaron su compromiso con la conservación y promoción de los espacios naturales tras la ceremonia, destacando la importancia de integrar cultura, religión y respeto por el entorno en futuras actividades turísticas.

Etiquetas: la rioja cráter corona del inca turismo de aventura ceremonia religiosa expedición economía local
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1702 articles →

Artículos relacionados

La Chaya impulsa la economía local con ingresos récord de 2.600 millones de pesos

Misa histórica en el cráter Corona del Inca: un hito a 5.400 metros de altura

Ocupación hotelera en La Rioja se dispara al 90% durante el Carnaval
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar