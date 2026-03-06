Viernes, 6 de Marzo 2026
Regreso de turistas argentinos varados en Dubái tras conflicto en Medio Oriente
Turismo

Regreso de turistas argentinos varados en Dubái tras conflicto en Medio Oriente

Emirates Airlines habilitará dos vuelos para repatriar a 20 familias argentinas varadas en Dubái por el conflicto en Medio Oriente. El regreso se programó para el 8 y 9 de octubre.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 29 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes ha confirmado la habilitación de dos vuelos de Emirates Airlines que partirán desde Dubái para repatriar a turistas argentinos varados en los Emiratos Árabes Unidos. Esta decisión, anunciada por el secretario Daniel Scioli, responde a la urgencia de conectar a los ciudadanos con su país en medio de un contexto internacional complicado debido a la guerra en Medio Oriente.

Los vuelos, destinados a Río de Janeiro y Buenos Aires, están programados para el domingo 8 y el lunes 9. Se estima que unas 20 familias se encontraban atrapadas en la región, lo que ha llevado a las autoridades a trabajar en conjunto con la aerolínea para facilitar su regreso. El cierre de cielos en diversas partes del mundo ha generado incertidumbre entre los viajeros argentinos, que debieron extender su estadía en un destino no planificado.

Este operativo no solo representa un alivio para las familias afectadas, sino que también destaca el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad y bienestar de los ciudadanos en el extranjero. Las autoridades continuarán monitoreando la situación, asegurando que los turistas reciban la información necesaria para su embarque y puedan regresar sin inconvenientes.

Etiquetas: argentina repatriación turismo vuelos daniel scioli medio oriente
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2105 articles →

Artículos relacionados

Chilecito presenta un variado calendario de eventos culturales y turísticos para marzo

Crisis en el turismo: Gobierno y Cámara de Turismo buscan soluciones urgentes en La Rioja

La Rioja se prepara para recibir a miles de visitantes en el South American Rally Race 2026
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar