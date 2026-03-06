Regreso de turistas argentinos varados en Dubái tras conflicto en Medio Oriente

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes ha confirmado la habilitación de dos vuelos de Emirates Airlines que partirán desde Dubái para repatriar a turistas argentinos varados en los Emiratos Árabes Unidos. Esta decisión, anunciada por el secretario Daniel Scioli, responde a la urgencia de conectar a los ciudadanos con su país en medio de un contexto internacional complicado debido a la guerra en Medio Oriente.

Los vuelos, destinados a Río de Janeiro y Buenos Aires, están programados para el domingo 8 y el lunes 9. Se estima que unas 20 familias se encontraban atrapadas en la región, lo que ha llevado a las autoridades a trabajar en conjunto con la aerolínea para facilitar su regreso. El cierre de cielos en diversas partes del mundo ha generado incertidumbre entre los viajeros argentinos, que debieron extender su estadía en un destino no planificado.

Este operativo no solo representa un alivio para las familias afectadas, sino que también destaca el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad y bienestar de los ciudadanos en el extranjero. Las autoridades continuarán monitoreando la situación, asegurando que los turistas reciban la información necesaria para su embarque y puedan regresar sin inconvenientes.