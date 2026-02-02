Martes, 3 de Febrero 2026
Brasil se consagra campeón de la Copa América de Fútsal tras vencer a Argentina
Brasil se consagra campeón de la Copa América de Fútsal tras vencer a Argentina

Brasil se coronó campeón de la Copa América de Futsal tras vencer 2-1 a Argentina en Luque, logrando su duodécimo título. El encuentro fue muy parejo, con momentos de gran tensión.

Hace 17 h
La selección de Brasil se consagró campeona de la Copa América de Futsal tras vencer a Argentina por 2-1 en un emocionante partido celebrado en Luque, Paraguay. Este triunfo marca el duodécimo título para la Canarinha, consolidándose como la máxima ganadora del torneo.

El encuentro, realizado en el Estadio Óscar Harrison, mostró un inicio dominado por Brasil, aunque Argentina se mantuvo competitiva. Joao Víctor abrió el marcador para Brasil, pero Argentina, a través de Matías Rosa, logró empatar en los últimos minutos del partido, generando expectativas de un tiempo suplementario.

Sin embargo, el festejo argentino fue efímero, ya que un minuto después, Dyego Henrique anotó el gol decisivo para Brasil. De esta forma, Argentina se queda con tres títulos en la historia de la Copa América, mientras que Perú finalizó en el tercer puesto de esta XV edición.

