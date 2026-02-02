Gallardo destaca su conexión con Rosario tras un partido emocionante

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo tras el empate 0-0 contra Rosario Central en Arroyito. A pesar de la falta de goles, destacó el buen funcionamiento del equipo, especialmente en la primera mitad, y se mostró optimista sobre el futuro, afirmando que "si seguimos creciendo, el gol va a llegar".

El DT reconoció que en el segundo tiempo Rosario Central tomó el control del juego, lo que dificultó la situación para su equipo. Afirmó que faltó frescura en los cambios y que el equipo sigue en evolución. También defendió a su equipo ante comentarios que cuestionaban su capacidad de enfrentar a rivales difíciles.

Gallardo se refirió a la función de Maximiliano Salas, explicando que el equipo no suele jugar con un delantero centro fijo. Aseguró que los jugadores con capacidad de gol, como Driussi, eventualmente comenzarán a convertir. Además, mencionó la dificultad de encontrar un delantero en el actual mercado de pases, enfatizando que no se debe fichar por fichar.