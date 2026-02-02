Martes, 3 de Febrero 2026
Gallardo destaca su conexión con Rosario tras un partido emocionante
Gallardo destaca su conexión con Rosario tras un partido emocionante

Marcelo Gallardo destacó el buen rendimiento de River en el empate 0-0 con Rosario Central, pero reconoció la necesidad de mejorar en la definición. Aseguró que el gol llegará si el equipo continúa evolucionando.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo tras el empate 0-0 contra Rosario Central en Arroyito. A pesar de la falta de goles, destacó el buen funcionamiento del equipo, especialmente en la primera mitad, y se mostró optimista sobre el futuro, afirmando que "si seguimos creciendo, el gol va a llegar".

El DT reconoció que en el segundo tiempo Rosario Central tomó el control del juego, lo que dificultó la situación para su equipo. Afirmó que faltó frescura en los cambios y que el equipo sigue en evolución. También defendió a su equipo ante comentarios que cuestionaban su capacidad de enfrentar a rivales difíciles.

Gallardo se refirió a la función de Maximiliano Salas, explicando que el equipo no suele jugar con un delantero centro fijo. Aseguró que los jugadores con capacidad de gol, como Driussi, eventualmente comenzarán a convertir. Además, mencionó la dificultad de encontrar un delantero en el actual mercado de pases, enfatizando que no se debe fichar por fichar.

