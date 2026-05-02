Cuatro futbolistas del Mundial revelarán sus secretos en La Peña de Morfi este domingo

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Este domingo, a partir de las 13:30 horas, La Peña de Morfi presentará un programa especial con la participación de cuatro destacados futbolistas argentinos: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada. Los jugadores compartirán sus experiencias y desafíos en un año marcado por la expectativa del Mundial.

La jornada contará con una variada propuesta musical que incluye al cuarteto de Ulises Bueno y presentaciones de Los Tableros en el ámbito del folklore, así como los éxitos actuales de Emanero. Además, la influencer Sofía Gonet se unirá al programa, aportando su frescura y carisma.

El evento no solo servirá como un espacio de entretenimiento, sino que también reflejará la pasión del pueblo argentino por el fútbol, especialmente en un año tan significativo. La conversación se enfocará en las expectativas y presiones que enfrentan los futbolistas, resaltando la conexión con sus seguidores y la importancia del apoyo a la selección nacional.

La Peña de Morfi se ha establecido como un punto de encuentro que une música, gastronomía y fútbol, prometiendo una respuesta entusiasta del público y reafirmando su rol en el ámbito deportivo y cultural del país.